"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы

Президент рассказал о результатах заседания СНБО Украины, на котором были доклады от представителей областей и крупнейших городов.

"Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики", - говорится в заявлении Зеленского.

Киев был не готов к зиме

Он добавил, что на заседании были утверждены планы стойкости для всех областей и областных городов, кроме Киева - ему предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов.

"На сегодня Киев был не готов - как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Кабмин, Минобороны и Воздушные силы ВСУ помогут украинским регионам подготовиться.

У Киева неделя на подготовку плана

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время брифинга по результатам заседания СНБО отметила, что Киев подал план стойкости не за подписью городского головы.

"Нам важно, чтобы каждый глава города, каждый глава области, мы как правительство, несли полную персональную ответственность за подготовку областей городов к следующему отопительному сезону. И за выполнение, невыполнение или несвоевременное выполнение тоже несли эту ответственность", - сказала она.

По словам премьера, столице предоставили срок в одну неделю, чтобы подать оформленный должным образом план.

Она также пояснила, что планы стойкости содержат четыре составляющие:

защита объектов критической инфраструктуры вторым и третьим уровнем защиты;

построение дополнительной когенерации;

децентрализованное теплоснабжение;

децентрализованное водоснабжение.

Свириденко сообщило, что на реализацию всех планов стойкости предусмотрено 215 млрд гривен.

"На повестке дня был один вопрос - Комплексный план стойкости регионов и отдельных городов. Но, по сути, это вопрос всей страны. Мы готовимся к осенне-зимнему периоду 2026/2027 в условиях войны и постоянным угрозам для энергетики и критической инфраструктуры", - говорится в заявлении Умерова.

Итоги зимнего сезона

Президент отметил, что перед СНБО говорил с советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами Александром Кубраковым по итогам зимнего сезона и подготовки к следующей зиме.

"Главное - учесть весь реальный опыт общин за эту зиму, планируя защиту на следующую. Украина должна быть готова к любому развитию событий, и важно, чтобы города и общины, которые к этой зиме подошли неэффективно, смогли к следующему сезону подготовиться лучше, в частности Киев", - говорится в заявлении президента.