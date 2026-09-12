Київ допоможе Одесі після обстрілів: Кличко повідомив про передачу автобусів

Київ та Дніпро підтримують одеситів

За словами міського голови, Київ і Дніпро вирішили разом допомогти Одесі, яка постійно перебуває під ворожими обстрілами.

"Одеса має гостру потребу в громадському транспорті, оскільки багато його рухомого складу ворог знищив", - написав Віталій Кличко.

Він нагадав, що в жовтні 2022 року Київ передав Дніпру в користування 30 пасажирських автобусів. Їх надали на заміну транспорту, який згорів у Дніпрі під час російського обстрілу.

Тепер частину цих автобусів, а саме сім, вирішили передати Одесі.

"Дніпро як місто, яке ними користувалося, та Київ, у власності якого перебуває транспорт, разом домовилися підтримати одеситів. Та спрямувати частину автобусів, 7, на користування в Одесу", - розповів Кличко.

Він наголосив, що українські міста мають допомагати та підтримувати одне одного, щоб разом вистояти та перемогти.

Які автобуси отримає Одеса

За словами мера Києва, Одеса отримає автобуси МАЗ двох моделей. Вони мають низький рівень підлоги та пасажиромісткість 100 і 150 осіб.

Автобуси обладнані пандусами для пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв мають системи кондиціювання повітря.

Кличко також зазначив, що автобуси оснащені двигунами та автоматичними коробками передач виробництва Mercedes-Benz і Voith, що забезпечують надійну роботу.