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Киев поможет Одессе после обстрелов: Кличко сообщил о передаче автобусов

19:16 12.09.2026 Сб
2 мин
Одесса получит автобусы МАЗ с низким полом и пандусами
aimg Анна Березина
Кличко рассказал о передаче автобусов Одессе (фото: КГГА)

Киев передаст Одессе автобусы из-за острой нужды города в общественном транспорте после обстрелов РФ. Ранее эти автобусы столица предоставила в пользование Днепру, также пострадавшему от атак, а теперь города решили помочь Одессе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Киев и Днепр поддерживают одесситов

По словам городского головы, Киев и Днепр решили вместе помочь Одессе, которая постоянно находится под вражескими обстрелами.

"Одесса остро нуждается в общественном транспорте, поскольку много его подвижного состава враг уничтожил", - написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что в октябре 2022 года Киев передал Днепру в пользование 30 пассажирских автобусов. Их предоставили на замену сгоревшему в Днепре транспорту во время российского обстрела.

Теперь часть этих автобусов, а именно семь, решили передать Одессу.

"Днепр как город, который ими пользовался, и Киев, в собственности которого находится транспорт, вместе договорились поддержать одесситов. И направить часть автобусов, 7, на пользование в Одессу", - рассказал Кличко.

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Он подчеркнул, что украинские города должны помогать и поддерживать друг друга, чтобы вместе выстоять и победить.

Какие автобусы получит Одесса

По словам мэра Киева, Одесса получит автобусы МАЗ двух моделей. Они имеют низкий уровень пола и пассажировместимость 100 и 150 человек.

Автобусы оборудованы пандусами для пассажиров на инвалидных колясках. Кабины водителей имеют системы кондиционирования воздуха.

Кличко также отметил, что автобусы оснащены двигателями и автоматическими коробками передач производства Mercedes-Benz и Voith, которые обеспечивают надежную работу.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает обновлять общественный транспорт и увеличивать его доступность. В частности, летом на городские маршруты вышли 16 новых современных троллейбусов, приобретенных согласно договору между "Киевпасстрансом" и ООО "Политехносервис".

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