Киев поможет Одессе после обстрелов: Кличко сообщил о передаче автобусов

Киев передаст Одессе автобусы из-за острой нужды города в общественном транспорте после обстрелов РФ. Ранее эти автобусы столица предоставила в пользование Днепру, также пострадавшему от атак, а теперь города решили помочь Одессе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По словам городского головы, Киев и Днепр решили вместе помочь Одессе, которая постоянно находится под вражескими обстрелами.
"Одесса остро нуждается в общественном транспорте, поскольку много его подвижного состава враг уничтожил", - написал Виталий Кличко.
Он напомнил, что в октябре 2022 года Киев передал Днепру в пользование 30 пассажирских автобусов. Их предоставили на замену сгоревшему в Днепре транспорту во время российского обстрела.
Теперь часть этих автобусов, а именно семь, решили передать Одессу.
"Днепр как город, который ими пользовался, и Киев, в собственности которого находится транспорт, вместе договорились поддержать одесситов. И направить часть автобусов, 7, на пользование в Одессу", - рассказал Кличко.
Он подчеркнул, что украинские города должны помогать и поддерживать друг друга, чтобы вместе выстоять и победить.
По словам мэра Киева, Одесса получит автобусы МАЗ двух моделей. Они имеют низкий уровень пола и пассажировместимость 100 и 150 человек.
Автобусы оборудованы пандусами для пассажиров на инвалидных колясках. Кабины водителей имеют системы кондиционирования воздуха.
Кличко также отметил, что автобусы оснащены двигателями и автоматическими коробками передач производства Mercedes-Benz и Voith, которые обеспечивают надежную работу.
Ранее сообщалось, что Киев продолжает обновлять общественный транспорт и увеличивать его доступность. В частности, летом на городские маршруты вышли 16 новых современных троллейбусов, приобретенных согласно договору между "Киевпасстрансом" и ООО "Политехносервис".