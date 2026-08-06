На дороги Києва виїхали нові тролейбуси: Кличко показав, як вони виглядають
Громадський транспорт Києва поповнився черговою партією сучасного електротранспорту: 8 нових тролейбусів вже курсують вулицями столиці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мера міста Віталія Кличка в Telegram.
Очільник столиці зазначив, що Київ "продовжує оновлювати громадський транспорт та підвищувати його доступність".
Що відомо про нові тролейбуси
За словами очільника міста, довжина кожного з переданих тролейбусів становить 12 метрів.
Транспорт повністю відповідає сучасним вимогам безбар'єрності та комфорту для пасажирів.
Зокрема вони обладнані відкидними пандусами та низьким рівнем підлоги для зручного перевезення людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп населення.
У салонах установлені сучасні системи кондиціонування повітря та опалення.
Ще транспорт оснащений камерами відеоспостереження, електронними інформаційними табло та системою автоматичного оголошення зупинок.
Крім того, у тролейбусах застосовано сучасне енергоощадне LED-освітлення салону.
Контекст та деталі закупівель
Кличко підкреслив, що це вже друга партія тролейбусів, передана місту в межах виконання контракту між комунальним підприємством “Київпастранс” та компанією ТОВ “Політехносервіс”.
Перші 8 аналогічних тролейбусів цієї серії столиця отримала та вивела на лінії у червні.
Оновлення тролейбусного парку є частиною комплексної програми модернізації міської інфраструктури.
Нагадаємо, раніше київський автопарк також поповнився 85 сучасними автобусами, закупленими за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах масштабного державного проєкту "Міський громадський транспорт України".