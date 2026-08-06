На дороги Києва виїхали нові тролейбуси: Кличко показав, як вони виглядають

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мера міста Віталія Кличка в Telegram.

Очільник столиці зазначив, що Київ "продовжує оновлювати громадський транспорт та підвищувати його доступність".

Що відомо про нові тролейбуси

За словами очільника міста, довжина кожного з переданих тролейбусів становить 12 метрів.

Транспорт повністю відповідає сучасним вимогам безбар'єрності та комфорту для пасажирів.

Зокрема вони обладнані відкидними пандусами та низьким рівнем підлоги для зручного перевезення людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп населення.

У салонах установлені сучасні системи кондиціонування повітря та опалення.

Ще транспорт оснащений камерами відеоспостереження, електронними інформаційними табло та системою автоматичного оголошення зупинок.

Крім того, у тролейбусах застосовано сучасне енергоощадне LED-освітлення салону.

Контекст та деталі закупівель

Кличко підкреслив, що це вже друга партія тролейбусів, передана місту в межах виконання контракту між комунальним підприємством “Київпастранс” та компанією ТОВ “Політехносервіс”.

Перші 8 аналогічних тролейбусів цієї серії столиця отримала та вивела на лінії у червні.

Оновлення тролейбусного парку є частиною комплексної програми модернізації міської інфраструктури.