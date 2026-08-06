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На дороги Києва виїхали нові тролейбуси: Кличко показав, як вони виглядають

12:20 06.08.2026 Чт
2 хв
У столиці запустили партію сучасного електротранспорту
aimg Олександр Мороз
На дороги Києва виїхали нові тролейбуси: Кличко показав, як вони виглядають На маршрути Києва виїхали нові сучасні тролейбуси (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Громадський транспорт Києва поповнився черговою партією сучасного електротранспорту: 8 нових тролейбусів вже курсують вулицями столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мера міста Віталія Кличка в Telegram.

Очільник столиці зазначив, що Київ "продовжує оновлювати громадський транспорт та підвищувати його доступність".

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Що відомо про нові тролейбуси

За словами очільника міста, довжина кожного з переданих тролейбусів становить 12 метрів.

Транспорт повністю відповідає сучасним вимогам безбар'єрності та комфорту для пасажирів.

Зокрема вони обладнані відкидними пандусами та низьким рівнем підлоги для зручного перевезення людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп населення.

У салонах установлені сучасні системи кондиціонування повітря та опалення.

Ще транспорт оснащений камерами відеоспостереження, електронними інформаційними табло та системою автоматичного оголошення зупинок.

Крім того, у тролейбусах застосовано сучасне енергоощадне LED-освітлення салону.

Контекст та деталі закупівель

Кличко підкреслив, що це вже друга партія тролейбусів, передана місту в межах виконання контракту між комунальним підприємством “Київпастранс” та компанією ТОВ “Політехносервіс”.

Перші 8 аналогічних тролейбусів цієї серії столиця отримала та вивела на лінії у червні.

Оновлення тролейбусного парку є частиною комплексної програми модернізації міської інфраструктури.

Нагадаємо, раніше київський автопарк також поповнився 85 сучасними автобусами, закупленими за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах масштабного державного проєкту "Міський громадський транспорт України".

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