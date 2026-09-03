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Київ атакують "Герані-5", реактивні перехоплювачі не дуже допоможуть, - "Флеш"

18:45 03.09.2026 Чт
1 хв
Росія тероризує столицю реактивними "Геранями"
aimg Олена Бджола
Фото: Російський реактивний дрон "Герань-5" (росЗМІ)

Російські реактивні "Герані-5" неможливо збити дронами-перехоплювачами. Проте українська ППО показує високі результати у знищенні цього озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з військових технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова у Telegram.

"Флеш" про "Герані-5"

Експерт зазначив, що другий день поспіль наша ППО збиває у районі Києва реактивні ракети "Герань-5".

"Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів", - уточнив "Флеш".

З позитивного - українська ППО їх збиває, каже він.

Але є і негатив, противник їх:

  • виробляє,
  • застосовує,
  • продовжуватиме застосовувати.

"Реактивні перехоплювачі тут не надто допоможуть", - вважає експерт.

Раніше РБК-Україна писало, що ворог запускає дрібну кількість реактивних дронів хвилями з метою паралізувати Київ.

Також повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників, роблячи ставку на швидші цілі, каже "Флеш".

Крім того, російські реактивні дрони "Шахед" прямують до Києва за однаковим маршрутом - вздовж кордону з Білоруссю.

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КиївВійна Росії проти УкраїниДрони