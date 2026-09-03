Київ атакують "Герані-5", реактивні перехоплювачі не дуже допоможуть, - "Флеш"

"Флеш" про "Герані-5"

Експерт зазначив, що другий день поспіль наша ППО збиває у районі Києва реактивні ракети "Герань-5".

"Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів", - уточнив "Флеш".

З позитивного - українська ППО їх збиває, каже він.

Але є і негатив, противник їх:

виробляє,

застосовує,

продовжуватиме застосовувати.

"Реактивні перехоплювачі тут не надто допоможуть", - вважає експерт.

Раніше РБК-Україна писало, що ворог запускає дрібну кількість реактивних дронів хвилями з метою паралізувати Київ.

Також повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників, роблячи ставку на швидші цілі, каже "Флеш".