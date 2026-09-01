РФ подвоїло виробництво реактивних БПЛА: Бескрестнов назвав нові цифри

Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників, роблячи ставку на швидші цілі. Українська сторона фіксує суттєве збільшення кількості реактивних БПЛА та очікує подальшого розвитку цього напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, Росія вже наблизилася до запланованих обсягів виробництва реактивних безпілотників.

"Минулого місяця, за нашою статистикою, було 1500 атак реактивних БПЛА. В цьому місяці ми вже нарахували 3000 реактивних безпілотників", - розповів Бескрестнов.

Він зазначив, що, за даними української розвідки, Росія планує виробляти 36-40 тисяч безпілотників на рік. Це відповідає більш ніж 3 тисячам БПЛА на місяць.

"Тобто - понад три тисячі на місяць. Можна сказати, що вони уже вийшли на цю потужність", - зазначив радник.

Ворог зосередився саме на реактивних дронах

Бескрестнов заявив, що РФ продовжить одночасно виробляти реактивні та звичайні бензинові безпілотники. За його прогнозом, близько 60% виробництва припадатиме на реактивні апарати, а решта - на звичайні дрони типу Shahed-136 / "Герань-2".

За словами радника, для атак по нефронтових областях Росія дедалі активніше використовуватиме саме реактивні безпілотники. Однією з причин він назвав активне застосування українськими військовими перехоплювачів проти повільніших цілей.

Водночас, за словами Бескрестнова, Росія працює над подальшим збільшенням швидкості своїх ударних безпілотників.

"Росіяни розуміють, що ми побудуємо реактивні перехоплювачі. Це тільки питання часу", - сказав він.

РФ готує нові ударні засоби

Паралельно Росія працює над іншими швидкісними засобами ураження. Зокрема, Бескрестнов розповів про "Бандероль", яку назвав дешевою реактивною крилатою ракетою.

За його словами, прогноз щодо виробництва "Бандеролей" передбачає до 1000 одиниць на місяць.

"Крім того, вони будуть виробляти аналогічну ударну реактивну ракету з назвою "Дань-Т", "Дань-М", а також "Герань-5"", - додав радник.

Він уточнив, що нові російські ударні засоби можуть мати швидкість близько 500-650 км/год. Також вони, за його словами, можуть летіти на дуже низькій висоті та активно маневрувати.

Такі характеристики, за оцінкою Бескрестнова, можуть ускладнювати роботу української протиповітряної оборони.