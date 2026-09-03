Киев атакуют "Герани-5", реактивные перехватчики не очень помогут, - "Флэш"

"Флэш" о "Геранях-5"

Эксперт отметил, что второй день подряд наша ПВО сбивает в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5".

"Россияне запускают их с расстояния 400 километров", - уточнил "Флэш".

С положительного - украинская ПВО их сбивает, говорит он.

Но есть и негатив, противник их:

производит,

применяет,

будет продолжать применять.

"Реактивные перехватчики здесь не очень помогут", - считает эксперт.

Ранее РБК-Украина писало, что враг запускает мелкое количество реактивных дронов волнами с целью парализовать Киев.

Также сообщалось, что Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников, делая ставку на более быстрые цели, говорит "Флэш".