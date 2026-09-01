Київ атакують дрони, працює ППО

Дрони атакують Київ

О 18.32 Кличко попередив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

"Ворожі БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях!" - зазначив він.

Повітряні сили також заявили, що реактивний дрон летить на Київ з півночі. Також небезпека є для Броварів та Борисполя.

Оновлено о 19.19

О 19.17 Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Святошинському районі фіксується падіння уламків дронів. Це сталося на відкритій території поблизу приватних житлових будинків.

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Віталій Кличко уточнив, що саме у цьому районі сталося загоряння після атаки дронів.

"Екстрені служби вже прямують на місце", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві після ранкової атаки дронів 1 вересня загорілася багатоповерхівка.

Також повідомлялося, що уночі Росія завдала прицільного балістичного удару по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці".