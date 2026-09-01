Київ атакують дрони, працює ППО

Увечері 1 вересня жителів і гостей Києва попередили про дронову небезпеку. Атака триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка у Telegram.
О 18.32 Кличко попередив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.
"Ворожі БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях!" - зазначив він.
Повітряні сили також заявили, що реактивний дрон летить на Київ з півночі. Також небезпека є для Броварів та Борисполя.
О 19.17 Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Святошинському районі фіксується падіння уламків дронів. Це сталося на відкритій території поблизу приватних житлових будинків.
Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
Віталій Кличко уточнив, що саме у цьому районі сталося загоряння після атаки дронів.
"Екстрені служби вже прямують на місце", - зазначив він.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві після ранкової атаки дронів 1 вересня загорілася багатоповерхівка.
Також повідомлялося, що уночі Росія завдала прицільного балістичного удару по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці".
Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю зросла до чотирьох. Ще 13 людей отримали поранення.