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Киев атакуют дроны, работает ПВО

18:50 01.09.2026 Вт
2 мин
Россия совершает еще одну атаку ударными беспилотниками на столицу
aimg Елена Бджола

Вечером 1 сентября жителей и гостей Киева предупредили о дроновой опасности. Атака продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Дроны атакуют Киев

В 18:32 Кличко предупредил, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

"Вражеские БпЛА над городом. Находитесь в укрытиях!" - отметил он.

Воздушные силы также заявили, что реактивный дрон летит на Киев с севера. Также опасность для Броваров и Борисполя.

Оновлено в 19.19

В 19.17 Киевская городская военная администрация сообщила, что в Святошинском районе фиксируется падение обломков дронов. Это произошло на открытой территории вблизи частных жилых домов.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Виталий Кличко уточнил, что именно в этом районе произошло возгорание после атаки дронов.

"Экстренные службы уже направляются на место", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве после утренней атаки дронов 1 сентября загорелась многоэтажка.

Также сообщалось, что ночью Россия нанесла прицельный баллистический удар по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам в Киеве. В результате атаки погибли семь человек, шестеро из них - работники "Укрзализныци".

Кроме того, в Киевской областной военной администрации сообщили, что количество погибших в результате вражеского удара по Борисполю возросло до четырех. Еще 13 человек получили ранения.

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