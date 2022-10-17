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Київ атакували дронами: що відомо

Ілюстративне фото: Київ атакували дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У низці регіонів прозвучала повітряна тривога.

Що зараз відбувається в столиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Відомо принаймні про два вибухи в Шевченківському районі столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі. Працюють аварійні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. На місці працюють медики.

Інформація про постраждалих уточнюється.

На вибухи відреагували в Офісі президента. Голова ОП Андрій Єрмак закликав надати Україні більше систем ППО якнайшвидше.

"Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якнайшвидше. У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба та знищення ворога. Так і буде", - написав. він.

У ДСНС уточнили, що всі підрозділи працюють на місці події.

Оновлено о 8:20

Мер столиці Віталій Кличко опублікував фото збитого дрона, який атакував Київ.

У міській військовій адміністрації заявили, що окупанти продовжують завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.

Оновлено о 8:40

Віталій Кличко підтвердив ще два вибухи у Києві.

"Іще два вибухи в Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях", - написав він в Telegram.

Рух поїздів

Як повідомили в "Укралізниці", всі рейси відправляються з Києва і прибувають до столиці за графіком.

Головний вокзал відкритий для пасажирів з квитками, підземні укриття працюють, очікування рейсу можливе в укриттях.

Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Усі подробиці обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

Через деякий час росіяни знову атакували Київ. ППО збила два іранські дрони-камікадзе "Шахед", які були випущені з території Білорусі.

У четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району.

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Київ