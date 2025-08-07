UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Продали" шлях за кордон - отримали справу в суді: на Закарпатті викрили митників

Фото: митники вимагали 8 тисяч доларів (https://customs.gov.ua/)
Автор: РБК-Україна

Двох інспекторів Закарпатської митниці затримали при спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон. За домовленістю втеча мала коштувати 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Facebook.

За хабар інспектори обіцяли киянину безперешкодний виїзд до Угорщини. Допомагав їм у цьому цивільний спільник.

"За планом, військовозобов’язаний киянин потягом прибув до Закарпаття. Через деякий час, один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Далі, дотримуючись інструкцій, киянин повинен був пішки пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водія після передачі їм раніше обумовленої суми", - йдеться у повідомленні пресс-служби ОГП.

Обвинувальний акт проти хабарників скеровано до суду, а їх взято під варту із альтернативами застав.

Фото: інспекторів затримали після отримання частини хабаря (Facebook Офіс Генпрокурора)

Раніше повідомлялось, що в Одесі працівник ТЦК масово продавав відстрочки військовозобов'язаним по 12-16 тисяч доларів. l

Також недавно СБУ спільно з Нацполіцією викрила та заблокувала нові канали ухилення від мобілізації. Мова йде про фейкові інвалідності, посвідчення і так далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХабарМобілізація в Україні