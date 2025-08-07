"Продали" путь за границу - получили дело в суде: на Закарпатье разоблачили таможенников

За взятку инспекторы обещали киевлянину беспрепятственный выезд в Венгрию. Помогал им в этом гражданский сообщник.

"По плану, военнообязанный киевлянин поездом прибыл в Закарпатье. Через некоторое время, один из подозреваемых перевез его к линии госграницы. Далее, следуя инструкциям, киевлянин должен был пешком пройти в Венгрию через лесополосу вне официальных пунктов пропуска. Правоохранители задержали таможенников и их сообщника-водителя после передачи им ранее оговоренной суммы", - говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

Обвинительный акт против взяточников направлен в суд, а они взяты под стражу с альтернативами залогов.

Фото: инспекторов задержали после получения части взятки (Facebook Офис Генпрокурора)