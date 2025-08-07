RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Продали" путь за границу - получили дело в суде: на Закарпатье разоблачили таможенников

Фото: таможенники требовали 8 тысяч долларов (https://customs.gov.ua/)
Автор: РБК-Украина

Двух инспекторов Закарпатской таможни задержали при попытке незаконной переправки военнообязанного за границу. По договоренности побег должен был стоить 8 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Facebook.

За взятку инспекторы обещали киевлянину беспрепятственный выезд в Венгрию. Помогал им в этом гражданский сообщник.

"По плану, военнообязанный киевлянин поездом прибыл в Закарпатье. Через некоторое время, один из подозреваемых перевез его к линии госграницы. Далее, следуя инструкциям, киевлянин должен был пешком пройти в Венгрию через лесополосу вне официальных пунктов пропуска. Правоохранители задержали таможенников и их сообщника-водителя после передачи им ранее оговоренной суммы", - говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

Обвинительный акт против взяточников направлен в суд, а они взяты под стражу с альтернативами залогов.

Фото: инспекторов задержали после получения части взятки (Facebook Офис Генпрокурора)

Ранее сообщалось, что в Одессе работник ТЦК массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов.

Также недавно СБУ совместно с Нацполицией разоблачила и заблокировала новые каналы уклонения от мобилизации. Речь идет о фейковых инвалидностях, удостоверениях и так далее.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВзяткаМобилизация в Украине