Кияни подали петицію проти закриття льодової арени "Крижинка": що відомо

Мешканці Києва, батьки спортсменів, тренери та активісти зареєстрували петицію до Київської міської ради з вимогою не допустити закриття та можливого знесення льодової арени "Крижинка". Об’єкт можуть закрити вже 28 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст петиції.
Автори петиції зазначають, що земельну ділянку під ареною продано приватному власнику, а її цільове призначення змінено. За словами ініціаторів, на території можуть звести житловий комплекс або офісний центр.
Закриття арени, наголошують автори звернення, призведе до:
У петиції також додають, що у Києві й без того критичний дефіцит льодових майданчиків, особливо для дитячо-юнацького спорту.
У зверненні до Київради автори просять владу:
Також автори петиції пропонують:
Автори петиції наголошують, що "Крижинка" - одна з ключових локацій підготовки українських фігуристів, і її втрата матиме непоправні наслідки для розвитку зимових видів спорту в столиці.
Спорткомплекс "Крижинка" розташований у парку "Перемога" на Лівому березі Києва. Арена багато років слугує базою для тренувань фігуристів і хокеїстів, а у вихідні працює для всіх охочих покататися на ковзанах. На території є прокат ковзанів, можливість займатися з тренером та невелике кафе. Останнім часом каток також забезпечений генератором і працює зі світлом навіть під час відключень.
