Кияни подали петицію проти закриття льодової арени "Крижинка": що відомо

Земельну ділянку переоформили під забудову

Автори петиції зазначають, що земельну ділянку під ареною продано приватному власнику, а її цільове призначення змінено. За словами ініціаторів, на території можуть звести житловий комплекс або офісний центр.

Закриття арени, наголошують автори звернення, призведе до:

зупинки тренувань сотень дітей та професійних спортсменів;

руйнування спортивної бази зимових видів спорту в столиці;

втрати можливості підготовки нових поколінь фігуристів та хокеїстів;

знищення унікальної інфраструктури, яку неможливо швидко відновити.

У петиції також додають, що у Києві й без того критичний дефіцит льодових майданчиків, особливо для дитячо-юнацького спорту.

Громада вимагає втручання влади

У зверненні до Київради автори просять владу:

негайно втрутитися та гарантувати безперервну роботу арени "Крижинка";

перевірити законність зміни цільового призначення землі та відчуження будівлі.

Також автори петиції пропонують:

розглянути можливість викупу арени у приватного власника;

передати об’єкт у комунальну власність;

встановити заборону на демонтаж чи реконструкцію, що може знищити льодове покриття;

створити міську програму підтримки зимових видів спорту;

забезпечити тимчасові місця тренувань для спортсменів на період юридичних процедур.

Автори петиції наголошують, що "Крижинка" - одна з ключових локацій підготовки українських фігуристів, і її втрата матиме непоправні наслідки для розвитку зимових видів спорту в столиці.

Що відомо про льодову арену

Спорткомплекс "Крижинка" розташований у парку "Перемога" на Лівому березі Києва. Арена багато років слугує базою для тренувань фігуристів і хокеїстів, а у вихідні працює для всіх охочих покататися на ковзанах. На території є прокат ковзанів, можливість займатися з тренером та невелике кафе. Останнім часом каток також забезпечений генератором і працює зі світлом навіть під час відключень.