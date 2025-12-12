Киевляне подали петицию против закрытия ледовой арены "Крижинка": что известно

Земельный участок переоформили под застройку

Авторы петиции отмечают, что земельный участок под ареной продан частному владельцу, а его целевое назначение изменено. По словам инициаторов, на территории могут возвести жилой комплекс или офисный центр.

Закрытие арены, отмечают авторы обращения, приведет к:

остановке тренировок сотен детей и профессиональных спортсменов;

разрушению спортивной базы зимних видов спорта в столице;

потере возможности подготовки новых поколений фигуристов и хоккеистов;

уничтожение уникальной инфраструктуры, которую невозможно быстро восстановить.

В петиции также добавляют, что в Киеве и без того критический дефицит ледовых площадок, особенно для детско-юношеского спорта.

Община требует вмешательства властей

В обращении к Киевсовету авторы просят власть:

немедленно вмешаться и гарантировать непрерывную работу арены "Крижинка";

проверить законность изменения целевого назначения земли и отчуждения здания.

Также авторы петиции предлагают:

рассмотреть возможность выкупа арены у частного владельца;

передать объект в коммунальную собственность;

установить запрет на демонтаж или реконструкцию, что может уничтожить ледовое покрытие;

создать городскую программу поддержки зимних видов спорта;

обеспечить временные места тренировок для спортсменов на период юридических процедур.

Авторы петиции отмечают, что "Крижинка" - одна из ключевых локаций подготовки украинских фигуристов, и ее потеря будет иметь непоправимые последствия для развития зимних видов спорта в столице.

Что известно о ледовой арене

Спорткомплекс "Крижинка" расположен в парке "Победа" на Левом берегу Киева. Арена много лет служит базой для тренировок фигуристов и хоккеистов, а по выходным работает для всех желающих покататься на коньках. На территории есть прокат коньков, возможность заниматься с тренером и небольшое кафе. В последнее время каток также обеспечен генератором и работает со светом даже во время отключений.