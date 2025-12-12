ua en ru
Кияни подали петицію проти закриття льодової арени "Крижинка": що відомо

П'ятниця 12 грудня 2025 13:28
Кияни подали петицію проти закриття льодової арени "Крижинка": що відомо Фото: Льодова арена "Крижинка" у Києві (facebook.com_kryzhynkakyiv)
Автор: Тетяна Веремєєва

Мешканці Києва, батьки спортсменів, тренери та активісти зареєстрували петицію до Київської міської ради з вимогою не допустити закриття та можливого знесення льодової арени "Крижинка". Об’єкт можуть закрити вже 28 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст петиції.

Земельну ділянку переоформили під забудову

Автори петиції зазначають, що земельну ділянку під ареною продано приватному власнику, а її цільове призначення змінено. За словами ініціаторів, на території можуть звести житловий комплекс або офісний центр.

Закриття арени, наголошують автори звернення, призведе до:

  • зупинки тренувань сотень дітей та професійних спортсменів;
  • руйнування спортивної бази зимових видів спорту в столиці;
  • втрати можливості підготовки нових поколінь фігуристів та хокеїстів;
  • знищення унікальної інфраструктури, яку неможливо швидко відновити.

У петиції також додають, що у Києві й без того критичний дефіцит льодових майданчиків, особливо для дитячо-юнацького спорту.

Громада вимагає втручання влади

У зверненні до Київради автори просять владу:

  • негайно втрутитися та гарантувати безперервну роботу арени "Крижинка";
  • перевірити законність зміни цільового призначення землі та відчуження будівлі.

Також автори петиції пропонують:

  • розглянути можливість викупу арени у приватного власника;
  • передати об’єкт у комунальну власність;
  • встановити заборону на демонтаж чи реконструкцію, що може знищити льодове покриття;
  • створити міську програму підтримки зимових видів спорту;
  • забезпечити тимчасові місця тренувань для спортсменів на період юридичних процедур.

Автори петиції наголошують, що "Крижинка" - одна з ключових локацій підготовки українських фігуристів, і її втрата матиме непоправні наслідки для розвитку зимових видів спорту в столиці.

Що відомо про льодову арену

Спорткомплекс "Крижинка" розташований у парку "Перемога" на Лівому березі Києва. Арена багато років слугує базою для тренувань фігуристів і хокеїстів, а у вихідні працює для всіх охочих покататися на ковзанах. На території є прокат ковзанів, можливість займатися з тренером та невелике кафе. Останнім часом каток також забезпечений генератором і працює зі світлом навіть під час відключень.

Раніше РБК-Україна писало, що на сайті КМДА зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати станцію метро "Академмістечко" на "Василя Стуса". Автори ініціативи наголошують, що поет жив неподалік станції та є символом українського опору, а нова назва краще відображатиме історичну й культурну ідентичність району.

Також у Києві планують перейменувати майбутню станцію метро "Мостицька", оскільки її назва не відповідає реальному розташуванню. Кияни зможуть обрати нову офіційну назву у 2026 році через застосунок "Київ Цифровий". Комісія з найменувань пропонує три варіанти: "Рогостинська", "Рогозів яр" і "Замковище".

