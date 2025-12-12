Кияни подали петицію проти закриття льодової арени "Крижинка": що відомо
Мешканці Києва, батьки спортсменів, тренери та активісти зареєстрували петицію до Київської міської ради з вимогою не допустити закриття та можливого знесення льодової арени "Крижинка". Об’єкт можуть закрити вже 28 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст петиції.
Земельну ділянку переоформили під забудову
Автори петиції зазначають, що земельну ділянку під ареною продано приватному власнику, а її цільове призначення змінено. За словами ініціаторів, на території можуть звести житловий комплекс або офісний центр.
Закриття арени, наголошують автори звернення, призведе до:
- зупинки тренувань сотень дітей та професійних спортсменів;
- руйнування спортивної бази зимових видів спорту в столиці;
- втрати можливості підготовки нових поколінь фігуристів та хокеїстів;
- знищення унікальної інфраструктури, яку неможливо швидко відновити.
У петиції також додають, що у Києві й без того критичний дефіцит льодових майданчиків, особливо для дитячо-юнацького спорту.
Громада вимагає втручання влади
У зверненні до Київради автори просять владу:
- негайно втрутитися та гарантувати безперервну роботу арени "Крижинка";
- перевірити законність зміни цільового призначення землі та відчуження будівлі.
Також автори петиції пропонують:
- розглянути можливість викупу арени у приватного власника;
- передати об’єкт у комунальну власність;
- встановити заборону на демонтаж чи реконструкцію, що може знищити льодове покриття;
- створити міську програму підтримки зимових видів спорту;
- забезпечити тимчасові місця тренувань для спортсменів на період юридичних процедур.
Автори петиції наголошують, що "Крижинка" - одна з ключових локацій підготовки українських фігуристів, і її втрата матиме непоправні наслідки для розвитку зимових видів спорту в столиці.
Що відомо про льодову арену
Спорткомплекс "Крижинка" розташований у парку "Перемога" на Лівому березі Києва. Арена багато років слугує базою для тренувань фігуристів і хокеїстів, а у вихідні працює для всіх охочих покататися на ковзанах. На території є прокат ковзанів, можливість займатися з тренером та невелике кафе. Останнім часом каток також забезпечений генератором і працює зі світлом навіть під час відключень.
