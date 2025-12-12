ua en ru
Киевляне подали петицию против закрытия ледовой арены "Крижинка": что известно

Пятница 12 декабря 2025 13:28
Киевляне подали петицию против закрытия ледовой арены "Крижинка": что известно Фото: Ледовая арена "Крижинка" в Киеве (facebook.com_kryzhynkakyiv)
Автор: Татьяна Веремеева

Жители Киева, родители спортсменов, тренеры и активисты зарегистрировали петицию в Киевский городской совет с требованием не допустить закрытия и возможного сноса ледовой арены "Крижинка". Объект могут закрыть уже 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст петиции.

Земельный участок переоформили под застройку

Авторы петиции отмечают, что земельный участок под ареной продан частному владельцу, а его целевое назначение изменено. По словам инициаторов, на территории могут возвести жилой комплекс или офисный центр.

Закрытие арены, отмечают авторы обращения, приведет к:

  • остановке тренировок сотен детей и профессиональных спортсменов;
  • разрушению спортивной базы зимних видов спорта в столице;
  • потере возможности подготовки новых поколений фигуристов и хоккеистов;
  • уничтожение уникальной инфраструктуры, которую невозможно быстро восстановить.

В петиции также добавляют, что в Киеве и без того критический дефицит ледовых площадок, особенно для детско-юношеского спорта.

Община требует вмешательства властей

В обращении к Киевсовету авторы просят власть:

  • немедленно вмешаться и гарантировать непрерывную работу арены "Крижинка";
  • проверить законность изменения целевого назначения земли и отчуждения здания.

Также авторы петиции предлагают:

  • рассмотреть возможность выкупа арены у частного владельца;
  • передать объект в коммунальную собственность;
  • установить запрет на демонтаж или реконструкцию, что может уничтожить ледовое покрытие;
  • создать городскую программу поддержки зимних видов спорта;
  • обеспечить временные места тренировок для спортсменов на период юридических процедур.

Авторы петиции отмечают, что "Крижинка" - одна из ключевых локаций подготовки украинских фигуристов, и ее потеря будет иметь непоправимые последствия для развития зимних видов спорта в столице.

Что известно о ледовой арене

Спорткомплекс "Крижинка" расположен в парке "Победа" на Левом берегу Киева. Арена много лет служит базой для тренировок фигуристов и хоккеистов, а по выходным работает для всех желающих покататься на коньках. На территории есть прокат коньков, возможность заниматься с тренером и небольшое кафе. В последнее время каток также обеспечен генератором и работает со светом даже во время отключений.

Ранее РБК-Украина писало, что на сайте КГГА зарегистрировали петицию с предложением переименовать станцию метро "Академгородок" на "Василия Стуса". Авторы инициативы отмечают, что поэт жил недалеко от станции и является символом украинского сопротивления, а новое название будет лучше отражать историческую и культурную идентичность района.

Также в Киеве планируют переименовать будущую станцию метро "Мостицкая", поскольку ее название не соответствует реальному расположению. Киевляне смогут выбрать новое официальное название в 2026 году через приложение "Киев Цифровой". Комиссия по наименованиям предлагает три варианта: "Рогостинская", "Рогозов яр" и "Замковище".

