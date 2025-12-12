Киевляне подали петицию против закрытия ледовой арены "Крижинка": что известно
Жители Киева, родители спортсменов, тренеры и активисты зарегистрировали петицию в Киевский городской совет с требованием не допустить закрытия и возможного сноса ледовой арены "Крижинка". Объект могут закрыть уже 28 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст петиции.
Земельный участок переоформили под застройку
Авторы петиции отмечают, что земельный участок под ареной продан частному владельцу, а его целевое назначение изменено. По словам инициаторов, на территории могут возвести жилой комплекс или офисный центр.
Закрытие арены, отмечают авторы обращения, приведет к:
- остановке тренировок сотен детей и профессиональных спортсменов;
- разрушению спортивной базы зимних видов спорта в столице;
- потере возможности подготовки новых поколений фигуристов и хоккеистов;
- уничтожение уникальной инфраструктуры, которую невозможно быстро восстановить.
В петиции также добавляют, что в Киеве и без того критический дефицит ледовых площадок, особенно для детско-юношеского спорта.
Община требует вмешательства властей
В обращении к Киевсовету авторы просят власть:
- немедленно вмешаться и гарантировать непрерывную работу арены "Крижинка";
- проверить законность изменения целевого назначения земли и отчуждения здания.
Также авторы петиции предлагают:
- рассмотреть возможность выкупа арены у частного владельца;
- передать объект в коммунальную собственность;
- установить запрет на демонтаж или реконструкцию, что может уничтожить ледовое покрытие;
- создать городскую программу поддержки зимних видов спорта;
- обеспечить временные места тренировок для спортсменов на период юридических процедур.
Авторы петиции отмечают, что "Крижинка" - одна из ключевых локаций подготовки украинских фигуристов, и ее потеря будет иметь непоправимые последствия для развития зимних видов спорта в столице.
Что известно о ледовой арене
Спорткомплекс "Крижинка" расположен в парке "Победа" на Левом берегу Киева. Арена много лет служит базой для тренировок фигуристов и хоккеистов, а по выходным работает для всех желающих покататься на коньках. На территории есть прокат коньков, возможность заниматься с тренером и небольшое кафе. В последнее время каток также обеспечен генератором и работает со светом даже во время отключений.
