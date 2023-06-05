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Кияни можуть скаржитися не лише на зачинені укриття, а й на погані умови: як це зробити

Фото: кияни можуть скаржитися не лише на зачинені укриття, а й на погані умови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кияни можуть повідомити про зачинені укриття або їхній неналежний стан у застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У застосунок "Київ Цифровий" додали у форму зворотного зв’язку додаткові відмітки. Тепер можна позначити не лише зачинені укриття, а й те, що в укритті немає місць для сидіння, вогнегасників, загалом брудно або волого.

Як залишити скаргу на укриття?

Щоб залишити свій відгук про стан укриттів, потрібно зайти в застосунок, відкрити сервіс "Мапа укриттів", обрати там укриття, і в його інформаційній картці натиснути "Поскаржитися на укриття". У формі можна зазначити, що укриття є, але перебуває в неналежному стані.

Зазначається, що дані, отримані за першу добу нового сервісу, вже передали начальникам відділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій для реагування та оперативного усунення порушень.

Перевірка укриттів у Києві

В Києві вже перевірили третину укриттів. Лише 55% з них готові до використання.

Зазначимо, що перевірку укриттів у столиці та загалом в Україні ініціювали після того, як під час російської атаки по Києву у Деснянському районі загинули троє людей. Вони не змогли потрапити до бомбосховища у поліклініці, оскільки воно було зачинене.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за цим фактом. Суд арештував охоронця поліклініки та відправив під домашній арешт керівника поліклініки, його заступника з технічної частини та заступницю голови Деснянської районної адміністрації.

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КиївКМДА