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Киевляне могут жаловаться не только на закрытые укрытия, но и на плохие условия: как это сделать

Фото: киевляне могут жаловаться не только на закрытые укрытия, но и на плохие условия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Киевляне могут сообщить о закрытых укрытиях или их ненадлежащем состоянии в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В приложение "Киев Цифровой" добавили в форму обратной связи дополнительные отметки. Теперь можно отметить не только закрытые укрытия, но и то, что в укрытии нет мест для сидения, огнетушителей, грязно или влажно.

Как оставить жалобу на укрытие?

Чтобы оставить свой отзыв о состоянии укрытий, нужно зайти в приложение, открыть сервис "Карта укрытий", выбрать укрытие, и в его информационной карточке нажать "Пожаловаться на укрытие". В форме можно указать, что укрытие есть, но находится в ненадлежащем состоянии.

Данные, полученные за первые сутки нового сервиса, уже передали начальникам отделов по вопросам гражданской защиты райгосадминистраций для реагирования и оперативного устранения нарушений.

Проверка укрытий в Киеве

В Киеве уже проверили треть укрытий. Только 55% из них готовы к использованию.

Отметим, что проверку укрытий в столице и в целом в Украине инициировали после того, как во время российской атаки по Киеву в Деснянском районе погибли три человека. Они не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители открыли уголовное дело по этому факту. Суд арестовал охранника поликлиники и отправил под домашний арест руководителя поликлиники, его заместителя по технической части и заместителя главы Деснянской районной администрации.

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КиевКГГА