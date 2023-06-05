Ситуація з укриттями в Києві критична. Де вона найгірша (інфографіка)

В Києві вже перевірили третину укриттів після трагедії з загибеллю двох жінок та дитини під час атаки "Іскандерами" 1 червня. Найгірша ситуація у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, на ранок 5 червня перевірено 1600 укриттів по всьому Києву і перевірка триває.

За даними МінСтратегПрому, на цей час перевірена лише третина укриттів, а перевірено 1849. При чому, 242 навіть не змогли відчинити. Як зазначають у відомстві, "ситуація залишається критичною", бо половина перевірених укриттів не готова.

Згідно з інфографікою, опублікованою Кличком, 10% столичних укриттів - закриті. Водночас третина тих, що є в безперешкодному доступі - у незадовільному стані.

Де найгірша ситуація?

Найгірше становище - у Подільському районі, де 80% доступних укриттів непридатні до використання.

Кличко зазначив, що перевірка триває. На адміністрацію тих районів, де ситуація зі станом бомбосховищ найгірша, чекають звернення до президента щодо кадрових рішень.

Він також нагадав, що загалом у столиці з бюджету виділили близько 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

Перевірка укриттів у Києві

Перевірку укриттів у Києві ініціювали після того, як під час атаки РФ по столиці 1 червня десятьма ракетами "Іскандер" у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та 9-річна дівчинка. Вони не змогли потрапити до бомбосховища, оскільки його було закрито. У поліції відкрили кримінальне провадження. На даний момент заарештовано охоронця лікарні, в укриття якої і намагалися потрапити жертви. Також затримано трьох чиновників.