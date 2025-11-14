ua en ru
Киянам показали графіки відключень світла на 15 листопада

Київ, П'ятниця 14 листопада 2025 20:05
Киянам показали графіки відключень світла на 15 листопада Ілюстративне фото: у Києві 15 листопада очікуються відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 15 листопада, діятимуть графіки відключень електроенергії. Світла може не бути до 10,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За даними компанії, у Києві завтра плануються такі обмеження:

  • черга 1.1 - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 16:00 до 18:30;
  • черга 1.2 - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 16:00 до 18:30;
  • черга 2.1 - світла не буде з 14:30 до 18:30;
  • черга 2.2 - світла не буде з 04:00 до 08:00 і з 14:30 до 18:30;
  • черга 3.1 - світла не буде з 00:00 до 00:30 і з 18:00 до 22:00;
  • черга 3.2 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 і з 18:00 до 22:00;
  • черга 4.1 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 і з 18:00 до 22:00;
  • черга 4.2 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 і з 18:00 до 22:00;
  • черга 5.1 - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 і з 21:30 до 24:00;
  • черга 5.2 - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;
  • черга 6.1 - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 14:00 до 16:30 і з 21:30 до 24:00;
  • черга 6.2 - світла не буде з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше директор НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що 15-16 листопада в Україні можуть діяти м'якші графіки, оскільки рівень генерації електроенергії може зрости через сонячну погоду.

Варто зауважити, що обмеження електропостачання в Україні посилили після російської атаки в ніч на 8 листопада.

У "Центренерго" заявляли про те, що це була наймасованіша атака на їхні ТЕС - Трипільську та Зміївську. Після удару вони повністю припинили генерацію електроенергії.

Також росіяни атакували Україну в ніч на 14 листопада. Ворог, зокрема, вдарив по енергооб'єктах, через що частина жителів трьох областей залишилася без світла.

