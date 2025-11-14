Киянам показали графіки відключень світла на 15 листопада

У Києві завтра, 15 листопада, діятимуть графіки відключень електроенергії. Світла може не бути до 10,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

За даними компанії, у Києві завтра плануються такі обмеження:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше директор НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв про те, що 15-16 листопада в Україні можуть діяти м'якші графіки, оскільки рівень генерації електроенергії може зрости через сонячну погоду.

Варто зауважити, що обмеження електропостачання в Україні посилили після російської атаки в ніч на 8 листопада.

У "Центренерго" заявляли про те, що це була наймасованіша атака на їхні ТЕС - Трипільську та Зміївську. Після удару вони повністю припинили генерацію електроенергії.

Також росіяни атакували Україну в ніч на 14 листопада. Ворог, зокрема, вдарив по енергооб'єктах, через що частина жителів трьох областей залишилася без світла.