Киевлянам показали графики отключений света на 15 ноября

Киев, Пятница 14 ноября 2025 20:05
UA EN RU
Киевлянам показали графики отключений света на 15 ноября Иллюстративное фото: в Киеве 15 ноября ожидаются отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 15 ноября, будут действовать графики отключений электроэнергии. Света может не быть до 10,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, в Киеве завтра планируются такие ограничения:

  • очередь 1.1 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 16:00 до 18:30;
  • очередь 1.2 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 16:00 до 18:30;
  • очередь 2.1 - света не будет с 14:30 до 18:30;
  • очередь 2.2 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30;
  • очередь 3.1 - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 18:00 до 22:00;
  • очередь 3.2 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
  • очередь 4.1 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
  • очередь 4.2 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
  • очередь 5.1 - света не будет с 00:30 до 04:30 , с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
  • очередь 5.2 - света не будет с 00:30 до 04:30 , с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
  • очередь 6.1 - света не будет с 00:30 до 04:30, с 14:00 до 16:30 и с 21:30 до 24:00;
  • очередь 6.2 - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.

Отключения света в Украине

Напомним, ранее директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что 15-16 ноября в Украине могут действовать более мягкие графики, поскольку уровень генерации электроэнергии может возрасти из-за солнечной погоды.

Стоит заметить, что ограничения электроснабжения в Украине ужесточили после российской атаки в ночь на 8 ноября.

В "Центрэнерго" заявляли о том, что это была самая массированная атака на их ТЭС - Трипольскую и Змиевскую. После удара они полностью прекратили генерацию электроэнергии.

Также россияне атаковали Украину в ночь на 14 ноября. Враг, в частности, ударил по энергообъектам, из-за чего часть жителей трех областей осталась без света.

