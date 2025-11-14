Киевлянам показали графики отключений света на 15 ноября

В Киеве завтра, 15 ноября, будут действовать графики отключений электроэнергии. Света может не быть до 10,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

По данным компании, в Киеве завтра планируются такие ограничения:

Отключения света в Украине

Напомним, ранее директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял о том, что 15-16 ноября в Украине могут действовать более мягкие графики, поскольку уровень генерации электроэнергии может возрасти из-за солнечной погоды.

Стоит заметить, что ограничения электроснабжения в Украине ужесточили после российской атаки в ночь на 8 ноября.

В "Центрэнерго" заявляли о том, что это была самая массированная атака на их ТЭС - Трипольскую и Змиевскую. После удара они полностью прекратили генерацию электроэнергии.

Также россияне атаковали Украину в ночь на 14 ноября. Враг, в частности, ударил по энергообъектам, из-за чего часть жителей трех областей осталась без света.