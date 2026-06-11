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Киевлянам пришли платежки за тепло в январе: суммы перечислили, но уже есть жалобы

19:05 11.06.2026 Чт
2 мин
Почему жители столицы недовольны?
aimg Анастасия Никончук
Киевлянам пришли платежки за тепло в январе: суммы перечислили, но уже есть жалобы Фото: коммунальные услуги (РБК-Украина Юля Червинская)
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Директор СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что в Киеве провели массовый перерасчет стоимости отопления за январь 2026 года, в результате чего начисления для потребителей снизились в среднем почти на 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской городской администрации.

Киевтеплоэнерго пересчитало счета за отопление

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшило начисления за услугу теплоснабжения за январь 2026 года для 99% потребителей столицы.

Перерасчет затронул более 1 миллиона квартир, а общий объем снижения превысил 720 млн грн.

Как проводился перерасчет

Автоматический пересчет выполнен по алгоритму, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года.

Документ предусматривает учет периодов отсутствия услуги и отклонений параметров теплоносителя от нормативных показателей.

Для каждого дома расчеты выполнялись индивидуально с учетом продолжительности перебоев и качества предоставленного отопления.

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Условия отопительного сезона

По словам директора СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, прошлый отопительный сезон стал одним из самых сложных для столицы из-за массированных атак на объекты критической инфраструктуры.

В январе 2026 года Киев пережил четыре серьезных обстрела, что привело к повреждениям тепловых сетей.

Дополнительным фактором стали резкие перепады температуры и аномально холодная погода, осложнившая работу системы теплоснабжения.

За месяц специалисты предприятия устранили около 1200 повреждений в теплосетях.

Размер снижения платежей

Из-за перебоев с отоплением и отклонений параметров теплоносителя начисления за январь были пересчитаны уже после принятия правительственного постановления.

В итоге фактическая сумма начислений составила 1,13 млрд грн вместо расчетных 1,85 млрд грн при стабильной работе системы.

Таким образом, жители получили снижение платежей примерно на 720 млн грн, что в среднем составляет почти 40%.

Жалобы жителей

На странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook появляются многочисленные жалобы от киевлян. Люди отмечают, что уже оплачивали отопление в зимний период, однако сейчас снова получают платежки, в которых суммы достигают около 1300 грн, несмотря на отсутствие стабильного теплоснабжения в тот период.

Скриншот с Facebook

Напоминаем, что Кабинет министров Украины обновил порядок перерасчета стоимости отопления и горячего водоснабжения, сделав его обязательным для всех поставщиков в случае чрезвычайных ситуаций. Новый механизм применяется, в частности, когда из-за повреждений инфраструктуры в результате российских обстрелов потребители остаются без услуг или получают их с нарушением установленных параметров качества.

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