Киевлянам пришли платежки за тепло в январе: суммы перечислили, но уже есть жалобы
Директор СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что в Киеве провели массовый перерасчет стоимости отопления за январь 2026 года, в результате чего начисления для потребителей снизились в среднем почти на 40%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской городской администрации.
Киевтеплоэнерго пересчитало счета за отопление
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшило начисления за услугу теплоснабжения за январь 2026 года для 99% потребителей столицы.
Перерасчет затронул более 1 миллиона квартир, а общий объем снижения превысил 720 млн грн.
Как проводился перерасчет
Автоматический пересчет выполнен по алгоритму, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года.
Документ предусматривает учет периодов отсутствия услуги и отклонений параметров теплоносителя от нормативных показателей.
Для каждого дома расчеты выполнялись индивидуально с учетом продолжительности перебоев и качества предоставленного отопления.
Условия отопительного сезона
По словам директора СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина, прошлый отопительный сезон стал одним из самых сложных для столицы из-за массированных атак на объекты критической инфраструктуры.
В январе 2026 года Киев пережил четыре серьезных обстрела, что привело к повреждениям тепловых сетей.
Дополнительным фактором стали резкие перепады температуры и аномально холодная погода, осложнившая работу системы теплоснабжения.
За месяц специалисты предприятия устранили около 1200 повреждений в теплосетях.
Размер снижения платежей
Из-за перебоев с отоплением и отклонений параметров теплоносителя начисления за январь были пересчитаны уже после принятия правительственного постановления.
В итоге фактическая сумма начислений составила 1,13 млрд грн вместо расчетных 1,85 млрд грн при стабильной работе системы.
Таким образом, жители получили снижение платежей примерно на 720 млн грн, что в среднем составляет почти 40%.
Жалобы жителей
На странице КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook появляются многочисленные жалобы от киевлян. Люди отмечают, что уже оплачивали отопление в зимний период, однако сейчас снова получают платежки, в которых суммы достигают около 1300 грн, несмотря на отсутствие стабильного теплоснабжения в тот период.
Напоминаем, что Кабинет министров Украины обновил порядок перерасчета стоимости отопления и горячего водоснабжения, сделав его обязательным для всех поставщиков в случае чрезвычайных ситуаций. Новый механизм применяется, в частности, когда из-за повреждений инфраструктуры в результате российских обстрелов потребители остаются без услуг или получают их с нарушением установленных параметров качества.