Киевлян успокоили из-за деревьев на Теремках: после прокладки теплотрассы территорию восстановят
На Теремках в Киеве из-за строительства резервной тепломагистрали удаляют часть деревьев, что возмущает жителей района. В КГГА объяснили необходимость работ и заверили, что после прокладки сетей территорию восстановят.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Киевской городской госадминистрации.
Почему вырубка деревьев является вынужденным шагом
В мэрии отмечают, что снос зеленых насаждений - это необходимая мера для реализации критически важного инфраструктурного проекта для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2.
Строительство новой сети должно повысить энергетическую устойчивость столицы в условиях постоянной опасности российских обстрелов.
"В случае обстрела и повреждения оборудования ТЭЦ-5 без теплоснабжения может остаться более 280 зданий Голосеевского района. Поэтому город создает резервную схему, которая позволит оперативно переключить потребителей на альтернативный источник тепла", - говорится в сообщении.
В мэрии подчеркивают, что сегодня главное, чтобы следующей зимой десятки тысяч людей не остались без тепла.
Как будут восстанавливать зеленую зону
В КГГА также отметили: проект предполагает, что после прокладки теплотрассы вместо удаленных деревьев высадят новые.
После прокладки теплосети территорию рекультивируют, восстановят благоустройство и высадят новые деревья, кустарники и другие зеленые насаждения там, где это соответствует строительным нормам.
Также специалисты прорабатывают возможность использования крупномерных деревьев из коммунальных питомников, чтобы территория "быстрее снова приобрела комфортный и сформированный вид".
Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата совместно с коммунальными предприятиями уже начинают нарабатывать комплексное решение по восстановлению этого участка.
К обсуждению будут привлекаться жители района, общественность и эксперты, чтобы совместно определить, каким должно быть обновлено пространство.
Кроме того, говорят в мэрии, город открыт к предложениям по высадке новых деревьев, в частности крупномерных, созданию рекреационных зон, обустройству экотроп и многолетних клумб, внедрению экологических и природоориентированных решений, установлению современных элементов благоустройства.
"Просим не спекулировать на этой теме и не распространять манипулятивную или непроверенную информацию. Речь идет не о безосновательном уничтожении зеленых насаждений, а о реализации критически важного для безопасности города проекта с обязательным последующим восстановлением территории", - призывают в КГГА.
Напомним, что работы по демонтажу зеленых насаждений на Теремках вызвали острую реакцию общества. Местные жители, возмущенные уничтожением деревьев у своих домов, организовывали небольшие акции протеста и пикеты непосредственно на месте проведения работ, требуя от городских властей публичных разъяснений.
Ранее Виталий Кличко показал обновленное пространство возле метро "Политехнический институт" . Проход к станции метрополитена, которая служит укрытием во время тревог, уволили после демонтажа более 20 МАФов, а также обустроили сквер.