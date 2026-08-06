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Киевлян успокоили из-за деревьев на Теремках: после прокладки теплотрассы территорию восстановят

18:25 06.08.2026 Чт
3 мин
Городские власти пошли на вынужденный шаг для спасения целого района от зимнего коллапса
aimg Юлия Бойко
Киевлян успокоили из-за деревьев на Теремках: после прокладки теплотрассы территорию восстановят На Теремках строят новую теплотрассу (фото: facebook.com NasheMistoVyshneve)
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На Теремках в Киеве из-за строительства резервной тепломагистрали удаляют часть деревьев, что возмущает жителей района. В КГГА объяснили необходимость работ и заверили, что после прокладки сетей территорию восстановят.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Киевской городской госадминистрации.

Почему вырубка деревьев является вынужденным шагом

В мэрии отмечают, что снос зеленых насаждений - это необходимая мера для реализации критически важного инфраструктурного проекта для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2.

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Строительство новой сети должно повысить энергетическую устойчивость столицы в условиях постоянной опасности российских обстрелов.

"В случае обстрела и повреждения оборудования ТЭЦ-5 без теплоснабжения может остаться более 280 зданий Голосеевского района. Поэтому город создает резервную схему, которая позволит оперативно переключить потребителей на альтернативный источник тепла", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркивают, что сегодня главное, чтобы следующей зимой десятки тысяч людей не остались без тепла.

Как будут восстанавливать зеленую зону

В КГГА также отметили: проект предполагает, что после прокладки теплотрассы вместо удаленных деревьев высадят новые.

После прокладки теплосети территорию рекультивируют, восстановят благоустройство и высадят новые деревья, кустарники и другие зеленые насаждения там, где это соответствует строительным нормам.

Также специалисты прорабатывают возможность использования крупномерных деревьев из коммунальных питомников, чтобы территория "быстрее снова приобрела комфортный и сформированный вид".

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата совместно с коммунальными предприятиями уже начинают нарабатывать комплексное решение по восстановлению этого участка.

К обсуждению будут привлекаться жители района, общественность и эксперты, чтобы совместно определить, каким должно быть обновлено пространство.

Кроме того, говорят в мэрии, город открыт к предложениям по высадке новых деревьев, в частности крупномерных, созданию рекреационных зон, обустройству экотроп и многолетних клумб, внедрению экологических и природоориентированных решений, установлению современных элементов благоустройства.

"Просим не спекулировать на этой теме и не распространять манипулятивную или непроверенную информацию. Речь идет не о безосновательном уничтожении зеленых насаждений, а о реализации критически важного для безопасности города проекта с обязательным последующим восстановлением территории", - призывают в КГГА.

Напомним, что работы по демонтажу зеленых насаждений на Теремках вызвали острую реакцию общества. Местные жители, возмущенные уничтожением деревьев у своих домов, организовывали небольшие акции протеста и пикеты непосредственно на месте проведения работ, требуя от городских властей публичных разъяснений.

Ранее Виталий Кличко показал обновленное пространство возле метро "Политехнический институт" . Проход к станции метрополитена, которая служит укрытием во время тревог, уволили после демонтажа более 20 МАФов, а также обустроили сквер.

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