Киян також селять. Яка ситуація з гуртожитками в авіаційному і скільки коштує проживання
У Київському авіаційному інституті після атаки дронами у червні пошкоджений гуртожиток частково відновлюють. Студенти продовжують тут жити.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла президентка Київського авіаційного інституту (КАІ) Ксенія Семенова.
Студентів із постраждалого стояка переселили в інші кімнати, а навчальний заклад шукає додаткове фінансування на ремонт. За словами Семенової, наразі університет запустив тендер на відновлення вікон, а також очікує рішення комісії МОН щодо виділення коштів на ремонт ліфтів і сходових клітин.
Попри пошкодження, місць у гуртожитках вистачає. Зараз у КАІ навчається близько 13 тисяч студентів, з яких 7 тисяч проживають у кампусі. Семенова зазначила, що університет навіть почав селити киян, якщо вони цього потребують.
"Наприклад, є родини переселенців, які вже живуть у Києві, але не мають належних житлових умов для навчання. Ми селимо всіх, хто звертається", - пояснила вона.
Вартість проживання у гуртожитках становить від 800 до 960 гривень на місяць залежно від умов.
Раніше РБК-Україна писало, скільки коштує проживання у студентських гуртожитках у 2025 році в різних містах України. Зокрема у Києві ціна залежить від університету та типу гуртожитку - від 750 до понад 5,6 тис. гривень (якщо поселення одноосібне). У Львові більшість гуртожитків коштують 800 гривень на місяць, але для аспірантів і заочників ціна може сягати 1920 гривень.
Також ми розповідали про зростання вартості оренди житла для студентів у 2025 році. Найдорожчим містом залишається Київ (кімната - від 4 тис. гривень, квартира - від 17 тис. гривень), другим за цінами є Львів (кімната - від 5 тис. гривень). Найдоступніше житло пропонують у Тернополі та Луцьку, де кімнату можна знайти за 2,8-3,5 тис. гривень.