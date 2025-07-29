ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скільки коштує гуртожиток у 2025: ціни в університетах Києва, Львова та Харкова

Вівторок 29 липня 2025 08:00
UA EN RU
Скільки коштує гуртожиток у 2025: ціни в університетах Києва, Львова та Харкова Скільки коштують гуртожитки у 2025 році (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ціну на проживання в гуртожитку встановлює керівництво ВНЗ, зазвичай за погодженням з профспілковим комітетом студентів. Розмір плати залежить від: площі житла, кількості мешканців у кімнаті, вартості комунальних послуг тощо. Деякі виші можуть прив'язувати оплату до розміру стипендії - не більше 40%.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує проживання у гуртожитку у 2025 році.

Київ

Студмістечко КПІ ім. І. Сікорського з січня 2025 року підняло ціни на проживання у гуртожитках. Вартість зросла приблизно на 15%. При цьому розмір оплати залежить від умов проживання.

Найдешевше коштують гуртожитки коридорного типу (№ 1,3,4,6,7,8) - 800 гривень за місяць (4 людини у кімнаті). Вартість проживання у гуртожитках блочного типу (№ 10, 15, 16) - 1 186 гривень. Найвища ціна у гуртожитку №5 - 1603 гривні (за умови розміщення 4 осіб у кімнаті). Якщо ж поселення одиночне, то вартість становить - 5 605 гривень.

У гуртожитках від Національного університету ім. Т. Шевченка вартість стартує від 750 гривень (якщо встановлені електролічильники) на місяць. Ціна на проживання у гуртожитку поліпшеного виду - 1427 гривень на місяць, у гуртожитку післядипломної освіти - 2 220 гривень на місяць.

Проживання у гуртожитках Київського національного університету будівництва та архітектури коштує 960 гривень на місяць, але оплату потрібно здійснити одразу за 10 місяців одним чеком.

Вартість проживання у гуртожитках Київського столичного університету імені Бориса Грінченка коливається від 770 до 1150 гривень за місяць. Оплату також потрібно здійснити одразу за 10 місяців.

Львів

Ціна на проживання у гуртожитках Львівського національного університету "Львівська політехніка" становить 800 гривень.

Аналогічна вартість в і гуртожитках від Львівського національного університету ім. Івана Франка. Втім ціна для аспірантів і студентів заочної форми майже вдвічі вища - 1920 гривень на місяць.

Національний лісотехнічний університет України пропонує студентам чотири гуртожитки, вартість проживаннях у яких теж 800 гривень на місяць.

У гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького ціна для студентів - 800 гривень за місяць, для аспірантів - 1500 гривень.

Харків

Студенти Каразінського університету, які приїжджають на навчання до Харкова з інших міст, можуть поселитися в гуртожитках Каразінського університету. До повномасштабної війни у студентському містечку проживало понад 5 тисяч студентів та аспірантів.

Станом на 2025 рік у гуртожитках університету доступно 5 889 місць. Вартість проживання - 800 гривень на місяць.

Кімнати розраховані на 3-4 особи. На кожному поверсі облаштовані кухні, санвузли та душові. Також мешканці можуть користуватися пральними машинами у спеціально обладнаних кімнатах.

гуртожиток ХНУ КаразінаГуртожиток університету Каразіна (фото: portal-abiturienta.it-kharkiv.com/universities/karazin)

Читайте також про те, коли й де шукати рейтингові списки на вступ до вишів 2025.

Раніше ми писали про те, що в Україні оприлюднили добірку провідних вишів усіх регіонів, які посіли найвищі позиції у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Львів Харків Ціни в Україні
Новини
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку