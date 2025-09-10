Киян попередили про зміни в русі кільцевої електрички: які рейси скасують і коли

З 11 вересня тимчасово вводять певні обмеження в русі Київської кільцевої електрички через ремонтні роботи. Пасажирів просять врахувати зміни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Kyiv City Express у Telegram.
На ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасують рейси:
На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовуються рейси:
"Вищезазначені рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - пояснюють у Kyiv City Express.
На ділянці Дарниця - Почайна - Святошин тимчасово скасовують рейси:
На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовують рейси:
"Вищезазначені вечірні рейси курсуватимуть тільки на півкільці, за маршрутами Святошин - Вокзальна - Дарниця та Дарниця - Вокзальна - Святошин", - додають у компанії.
На ділянці Дарниця - Почайна -Святошин тимчасово скасовують рейс:
На ділянці Святошин - Почайна - Дарниця тимчасово скасовують рейс:
Натомість рейс А02 курсуватиме на ділянці Дарниця - Вокзальна - Святошин.
З 10:00 до 16:00 тимчасово не курсуватимуть поїзди Kyiv City Express.
"Просимо врахувати ці зміни при подорожах столицею. Перепрошуємо за тимчасові незручності, але ремонтні роботи - це запорука безпеки та надійності руху", - кажуть у Kyiv City Express.
