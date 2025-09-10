Киян попередили про зміни в русі кільцевої електрички: які рейси скасують і коли

Раніше ми писали, що у Києві з 8 вересня одразу на трьох ключових вулицях ввели певні обмеження для транспорту. Столичних водіїв просять врахувати зміни при плануванні маршруту.

Читайте також про те, що в Києві перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.