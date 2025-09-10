Киевлян предупредили об изменениях в движении кольцевой электрички: какие рейсы отменят и когда

С 11 сентября временно вводят определенные ограничения в движении Киевской кольцевой электрички из-за ремонтных работ. Пассажиров просят учесть изменения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kyiv City Express в Telegram.
На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменят рейсы:
На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяются рейсы:
"Вышеупомянутые рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - объясняют в Kyiv City Express.
На участке Дарница - Почайна - Святошин временно отменяют рейсы:
На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейсы:
"Вышеупомянутые вечерние рейсы будут курсировать только на полукольце, по маршрутам Святошин - Вокзальная - Дарница и Дарница - Вокзальная - Святошин", - добавляют в компании.
На участке Дарница - Почайна -Святошин временно отменяют рейс:
На участке Святошин - Почайна - Дарница временно отменяют рейс:
Зато рейс А02 будет курсировать на участке Дарница - Вокзальная - Святошин.
С 10:00 до 16:00 временно не будут курсировать поезда Kyiv City Express.
"Просим учесть эти изменения при путешествиях по столице. Приносим извинения за временные неудобства, но ремонтные работы - это залог безопасности и надежности движения", - говорят в Kyiv City Express.
Ранее мы писали, что в Киеве с 8 сентября сразу на трех ключевых улицах ввели определенные ограничения для транспорта. Столичных водителей просят учесть изменения при планировании маршрута.
Читайте также о том, что в Киеве перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.