Затори неминучі. У Києві обмежили рух на кількох вулицях: деталі

Київ, Понеділок 08 вересня 2025 15:10
UA EN RU
У Києві обмежили рух на деяких вулицях (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 8 вересня у столиці частково обмежуватимуть рух на трьох ключових ділянках: Набережному шосе, вулицях Самійла Кішки та Оноре де Бальзака. Водіям радять планувати маршрути заздалегідь.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Часткове обмеження руху Набережним шосе

З 8 до 13 вересня частково обмежуватимуть рух Набережним шосе через ремонт. Там на ділянці від транспортної розвʼязки моста Патона в напрямку Поштової площі заливатимуть тріщини дорожнього покриття.

Роботи проводитимуть із 8:00 до 18:00 з частковим поетапним обмеженням руху однією смугою.

Обмеження на Самійла Кішки

З 8 вересня по 10 жовтня частково обмежать рух вулицею Самійла Кішки, оскільки дорожники виконуватимуть ремонт на ділянці від вулиці Василя Касіяна до вулиці Юлії Здановської.

"Київавтодор" просить врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Схема перекриття руху на вулиці Самійла Кішки у Києві, між вулицями Юлії Здановської та Василя КасіянаОбмеження діятимуть до 10 жовтня (візуалізація КМДА)

Обмеження на Оноре де Бальзака

З 8 по 30 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака. Причиною цього є проведення ремонтних робіт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря в напрямку вулиці Костянтина Данькевича.

Затори неминучі. У Києві обмежили рух на кількох вулицях: деталіОбмеження руху діятимуть до кінця вересня (візуалізація КМДА)

Читайте також про те, що з 8 вересня у центрі Києва частково обмежують рух пішоходів на Європейській площі. Обмеження діятимуть до 30 вересня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.

