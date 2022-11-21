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Киян попередили про туман: скільки він протримається

Фото: киян попередили про туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 21 листопада, Київ накриє туман. Жителів попереджають про погану видимість 200-500 м.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють, що туман у столиці з'явиться протягом найближчої години та утримається в першій половині дня.

Людей попереджають про І рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомлялося раніше, сьогодні у північних та низці центральних областей України випадатиме мокрий сніг. На решті територій дощитиме.

На дорогах очікується ожеледиця та сильні снігопади, що може призвести до порушення руху транспорту.

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