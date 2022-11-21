Мокрий сніг та дощі по усій країні: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сніг на заході та дощі на сході: якою буде погода в Україні сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У північних та низці центральних областей випадатиме мокрий сніг. На решті територій дощитиме.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг. Вдень очікується мокрий сніг й дощі, а місцями - ожеледь. На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом, а вдень на південному сході та крайньому заході без опадів. На півдні можливі пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 м/с. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі -5 - -3 градусів, вдень -1 - +1;

на заході вночі -3 - -1, а вдень -1 - +1 градуси;

у східних областях вночі +7 - +9 градус, а вдень +7 - +15;

на півдні країни вночі +2 - +9, а вдень +7 - +16 градусів;

у центральних областях вночі -3 - +1 градуси, вдень -1 - +5. Погода в Києві Сьогодні в столиці хмарно, очікується значний мокрий сніг та дощ. Температура становитиме від -1 до +1, а швидкість вітру - від 7 до 12 м/с.