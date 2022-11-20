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У Києві та низці областей можливі проблеми на дорогах через снігопади

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Київ, Неділя 20 листопада 2022 15:27
У Києві та низці областей можливі проблеми на дорогах через снігопади Фото: у Києві та низці областей можливі проблеми на дорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 21 листопада, в Україні, окрім південних та південно-східних областей, на дорогах очікується ожеледиця та сильні снігопади, що може призвести до порушення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

Вдень у північних регіонах, Києві, Київській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця І рівня небезпеки.

У ДСНС України закликали водіїв по можливості відмовитися від використання особистого транспорту та утриматися від далеких поїздок.

Раніше ми писали, що у Києві сьогодні, 20 листопада, через заморозки ожеледиця на дорогах. Через що водіїв у столиці закликають не виїжджати до міста без потреби.

Нагадаємо, також РБК-Україна писало про погоду в Україні сьогодні, 20 листопада.

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