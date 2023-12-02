Киян попередили про сильний туман сьогодні, видимість значно знизиться

Синоптики попереджають, що у найближчу годину і до кінця дня 2 грудня Київ накриє туман. Видимість впаде до 200-500 метрів.

"Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через метеорологічні явища.

Негода в Україні

Нагадаємо, минулими вихідними південні, центральні та північні регіони України накрила негода, яка призвела до знеструмлення тисяч населених пунктів. Найбільше постраждала Одеська область.

За даними МВС, внаслідок негоди в Україні загинули 12 осіб. Ще 23 людини отримали поранення, серед них двоє людей.

Погода сьогодні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.

При цьому на півночі, центрі, заході температура повітря буде у межах від +4 до -3 градусів. А на півдні вдень очікується до +14 +16 градусів.