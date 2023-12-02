Киян попередили про сильний туман сьогодні, видимість значно знизиться

Погода у Києві 2 грудня погіршиться. Столицю сьогодні накриє сильний туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають, що у найближчу годину і до кінця дня 2 грудня Київ накриє туман. Видимість впаде до 200-500 метрів.
"Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - йдеться у повідомленні.
У Києві сьогодні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через метеорологічні явища.
Нагадаємо, минулими вихідними південні, центральні та північні регіони України накрила негода, яка призвела до знеструмлення тисяч населених пунктів. Найбільше постраждала Одеська область.
За даними МВС, внаслідок негоди в Україні загинули 12 осіб. Ще 23 людини отримали поранення, серед них двоє людей.
Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.
При цьому на півночі, центрі, заході температура повітря буде у межах від +4 до -3 градусів. А на півдні вдень очікується до +14 +16 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.