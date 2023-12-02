Киевлян предупредили о сильном тумане сегодня, видимость значительно снизится

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы и до конца дня 2 декабря Киев накроет туман. Видимость упадет до 200-500 метров.

"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам", - говорится в сообщении.

В Киеве сегодня объявили первый (желтый) уровень опасности из-за метеорологических явлений.

Непогода в Украине

Напомним, в минувшие выходные южные, центральные и северные регионы Украины накрыла непогода, которая привела к обесточиванию тысяч населенных пунктов. Больше всего пострадала Одесская область.

По данным МВД, в результате непогоды в Украине погибли 12 человек. Еще 23 человека получили ранения, среди них два человека.

Погода сегодня

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, Харьковской и Полтавской областях.

При этом на севере, центре, западе температура воздуха будет в пределах от +4 до -3 градусов. А на юге днем ожидается до +14 +16 градусов.