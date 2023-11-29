В Україні через негоду знову зросла кількість загиблих, серед постраждалих є діти
В Україні продовжується ліквідація наслідків негоди. Наразі відомо про 12 загиблих осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Наразі на території України ускладнених погодних умов немає. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях.
Також через негоду:
- загинули 12 осіб;
- 23 людини постраждали, серед них - 2 дітей.
З 26 листопада було відбуксовано 2 тисячі транспортних засобів, зокрема:
- 31 пасажирський автобус;
- 33 автомобілі швидкої медичної допомоги.
Допомогу було надано більше 4 тисяча громадян, серед яких 226 дітей.
Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 "Арбузинка - Нова Одеса".
"Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області", - додав Клименко.
Негода в Україні
26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Протягом декількох годин зранку сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати за посиланням. Зокрема в регіоні виявили тіла трьох людей, які ймовірно померли через переохолодження. Пізніше кількість загиблих поступово зросла до 10 людей.
На наступний день через негоду без світла в Україні залишались 2 тисячі населених пунктів.
Очікується, що сьогодні, 29 листопада, можлива друга хвиля негоди, яка принесе новий циклон. В ДСНС попередили про сильний сніг, ожеледицю та хуртовину в західних областях.
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