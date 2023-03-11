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Киян попередили про сильний туман

Фото: киян попередили про сильний туман (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 березня, синоптики прогнозують сильний туман в Києві до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Жителів столиці попередили про погіршення видимості на дорогах через густий туман, який буде утримуватись до кінця сьогоднішньої доби.

За прогнозами синоптиків видимість становитиме 200-500 метрів.

"Враховуйте погодні умови та будьте обережні на дорогах міста", - наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні в КМДА заявили, що через негоду у Києві та області в ніч на 12 березня можливі перебої зі світлом.

Додамо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в суботу, 11 березня в Україні очікуються дощі по всій території.

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