Буде тепло, але дощово. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Сьогодні в суботу, 11 березня, в Україні очікуються дощі повсюдно. При цьому буде тепло, до +13 градусів, а в Криму - до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Опади

Хмарно. Вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вітер

південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

вдень 8-13° тепла, на півдні Одеської області та в Криму до 17°.