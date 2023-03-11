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Буде тепло, але дощово. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

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Україна, Субота 11 березня 2023 07:00
Буде тепло, але дощово. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в суботу, 11 березня, в Україні очікуються дощі повсюдно. При цьому буде тепло, до +13 градусів, а в Криму - до +17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно. Вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.

Вітер

південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

вдень 8-13° тепла, на півдні Одеської області та в Криму до 17°.

Буде тепло, але дощово. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Як повідомлялось, сильні дощі, які очікуються сьогодні, 11 березня, зіпсують погоду і у неділю, 12 березня. В Україні суттєво похолоднішає.

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