Буде тепло, але дощово. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні
Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Сьогодні в суботу, 11 березня, в Україні очікуються дощі повсюдно. При цьому буде тепло, до +13 градусів, а в Криму - до +17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно. Вдень в Україні дощ, у Карпатах з мокрим снігом.
Вітер
південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім більшості північних та Вінницької областей, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
вдень 8-13° тепла, на півдні Одеської області та в Криму до 17°.
Як повідомлялось, сильні дощі, які очікуються сьогодні, 11 березня, зіпсують погоду і у неділю, 12 березня. В Україні суттєво похолоднішає.
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