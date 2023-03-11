RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили о сильном тумане

Фото: киевлян предупредили о сильном тумане (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, синоптики прогнозируют сильный туман в Киеве до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Жителей столицы предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за густого тумана, который будет удерживаться до конца сегодняшних суток.

По прогнозам синоптиков, видимость составит 200-500 метров.

"Учитывайте погодные условия и будьте осторожны на дорогах города", - отметили в администрации.

Напомним, сегодня в КГГА заявили, что из-за непогоды в Киеве и области в ночь на 12 марта возможны перебои со светом.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в субботу, 11 марта в Украине ожидаются дожди по всей территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевТуманводії