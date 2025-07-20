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Киян попередили про повторну грозу до кінця доби: що відомо

Неділя 20 липня 2025 20:03
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Киян попередили про повторну грозу до кінця доби: що відомо Фото: негода може ускладнити роботу енергетичних підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Мешканців Києва та області попередили, що в регіоні сьогодні, 20 липня, очікується повторна гроза. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У Києві та області до кінця доби 20 липня очікується гроза: оголошено І рівень небезпеки (жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники поінформували, що негода може ускладнити роботу енергетичних підприємств, у зв'язку з чим закликали людей бути обережними.

"Не перебувайте поблизу ліній електропередач і старих дерев, а також за можливості залишайтеся в приміщеннях", - додали у ДСНС.

Злива у Києві

Нагадаємо, що сьогодні вдень, близько 15:40, столицю накрила потужна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.

Пізніше вже офіційно було підтверджено, що у Києві через значну зливу є проблеми з рухом транспорту на низці вулиць міста.

Зокрема, перший заступник начальника Патрульної поліції Києва Олексій Білошицький уточнив, де саме є проблеми.

"До уваги учасників дорожнього руху. Через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - написав він.

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