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Киевлян предупредили о повторной грозе до конца суток: что известно

Воскресенье 20 июля 2025 20:03
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Киевлян предупредили о повторной грозе до конца суток: что известно Фото: непогода может осложнить работу энергетических предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Жителей Киева и области предупредили, что в регионе сегодня, 20 июля, ожидается повторная гроза. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В Киеве и области до конца суток 20 июля ожидается гроза: объявлен І уровень опасности (желтый)", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники проинформировали, что непогода может осложнить работу энергетических предприятий, в связи с чем призвали людей быть осторожными.

"Не находитесь вблизи линий электропередач и старых деревьев, а также по возможности оставайтесь в помещениях", - добавили в ГСЧС.

Ливень в Киеве

Напомним, что сегодня днем, около 15:40, столицу накрыл мощный ливень. В результате затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

Позже уже официально было подтверждено, что в Киеве из-за значительного ливня есть проблемы с движением транспорта на ряде улиц города.

В частности, первый заместитель начальника Патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий уточнил, где именно есть проблемы.

"Вниманию участников дорожного движения. Из-за значительных осадков на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении проспекта Берестейского. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - написал он.

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