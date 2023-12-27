Киян попередили про погіршення погоди та штормовий вітер

Крім того, прес-служба Міненерго повідомила, що на поточну добу синоптики прогнозують пориви вітру 15 - 20 м/с (I рівень небезпечності).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомлені.

Прогноз до кінця грудня

Упродовж наступних десяти днів в Україні збережеться плюсова температура, часом з сильним вітром, дощами та мокрим снігом, повідомила синоптика Наталки Діденко.

За її даними, у середу 27 грудня трохи похолодає: протягом дня температура повітря в Україні становитиме +2+6 градусів, у південній частині +7+12 градусів. Північно-західний вітер буде сильним, із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. У Києві середа очікується хмарною, місцями дощ, потім перехід у мокрий сніг.

Діденко розповіла, що у четвер, п'ятницю та суботу очікується антициклон з сухою прохолодною погодою, стихне вітер. Водночас у неділю 31 грудня прийде атмосферний фронт, тому з'являться дощі та мокрий сніг.

"Вночі 1-го січня - пауза з опадами, тепло. Вдень 1-го січня - опади і також порівняно тепло", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с, що повторило рекорд, який зафіксували ще у 1969 році.