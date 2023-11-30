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Перевищив показник 20-го століття. В Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів

Четвер 30 листопада 2023 12:51
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Перевищив показник 20-го століття. В Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів Фото: Перевищив показник 20-го століття. В Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 29 листопада, у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17,5 мм. Це вище за попередній показник 1983 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 29 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17,5 мм, що на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник 1983 року для цього дня", - пише пресслужба.

Минуло погодні рекорди у Києві та області

Наприклад, цьогорічний вересень у Києві виявився найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року, а 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с, що повторило рекорд, який зафіксували ще у 1969 році.

Зокрема з 28 по 30 серпня у Києві три дні підряд фіксували температурні рекорди.

Детальніше про температурні й метеорологічні рекорди у Києві можна почитать за посилання.

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