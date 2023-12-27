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Киевлян предупредили об ухудшении погоды и штормовом ветре

Фото: Погода усложнится, ожидается сильный ветер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Это I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева в Telegam.

Кроме того, пресс-служба Минэнерго сообщила, что на текущие сутки синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

"Погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз до конца декабря

В течение следующих десяти дней в Украине сохранится плюсовая температура, иногда с сильным ветром, дождями и мокрым снегом, сообщила синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, в среду 27 декабря похолодает: в течение дня температура воздуха в Украине будет составлять +2+6 градусов, в южной части +7+12 градусов. Северо-западный ветер будет сильным, со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. В Киеве среда ожидается облачным, местами дождь, затем переход в мокрый снег.

Диденко рассказала, что в четверг, пятницу и субботу ожидается антициклон с сухой прохладной погодой, стихнет ветер. В воскресенье 31 декабря придет атмосферный фронт, поэтому появятся дожди и мокрый снег.

"Ночью 1 января - пауза с осадками, тепло. Днем 1 января - осадки и также сравнительно тепло", - сообщила синоптик.

Напомним, 28 октября в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с, что повторило рекорд, зафиксированный еще в 1969 году.

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