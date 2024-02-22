ua en ru
Чт, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлян предупредили о подъеме воды в Днепре и назвали причину

Четверг 22 февраля 2024 18:20
UA EN RU
Киевлян предупредили о подъеме воды в Днепре и назвали причину Фото: Киевлян предупредили о подъеме воды в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве с 22 по 27 февраля возможны резкие колебания уровней воды. В то же время, аварийные подтопления не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Уровень воды может подниматься из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в Днепр. В то же время колебания уровней будет достигать отметок начального затопления пойменных территорий.

"Аварийных подтоплений по городу Киеву не ожидается. Органы управления и сил гражданской защиты города готовы к возникновению потенциальных чрезвычайных ситуаций, существуют разработанные планы и наработки организации работ по предотвращению и ликвидации последствий метеорологических чрезвычайных ситуаций", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра в Киеве и области ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух в столице днем прогреется до +10.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского
Что будет делать Украина, если США не одобрят помощь: ответ Зеленского
DAILY
Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине