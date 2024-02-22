Киевлян предупредили о подъеме воды в Днепре и назвали причину

В Киеве с 22 по 27 февраля возможны резкие колебания уровней воды. В то же время, аварийные подтопления не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Уровень воды может подниматься из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в Днепр. В то же время колебания уровней будет достигать отметок начального затопления пойменных территорий.

"Аварийных подтоплений по городу Киеву не ожидается. Органы управления и сил гражданской защиты города готовы к возникновению потенциальных чрезвычайных ситуаций, существуют разработанные планы и наработки организации работ по предотвращению и ликвидации последствий метеорологических чрезвычайных ситуаций", - пишет пресс-служба.