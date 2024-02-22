В Україні прогріється до +12, проте на заході йтимуть дощі: прогноз погоди на завтра
Погода в Україні у пʼятницю, 23 лютого, буде мінливою. На заході країни очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.
За прогнозом синоптиків, завтра в Україні очікується мінлива хмарність та без опадів.
Однак на Закарпатті прогнозується помірний дощ, а вночі в Карпатах з мокрим снігом. Крім того, на Волині та у Львівській області вдень місцями очікується невеликий дощ.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Проте в Карпатах, а вдень місцями у більшості центральних, Одеській, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі на Правобережжі становитиме +1 +6 градусів, а на решті території від +1 до -4. Однак вдень температура повітря прогріється до +7 +12 градусів, а на сході та північному сході країни - до +3 +8.
Погода у Києві та області
Завтра в столичному регіоні очікується мінлива хмарність та без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура повітря у Київській області вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +7 +12. При цьому у Києві вночі буде +3 +5, а вдень +8 +10.
Погода в лютому та навесні 2024 в Україні
За даними народного синоптика, ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.
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