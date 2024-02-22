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В Україні прогріється до +12, проте на заході йтимуть дощі: прогноз погоди на завтра

Четвер 22 лютого 2024 15:41
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В Україні прогріється до +12, проте на заході йтимуть дощі: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні у пʼятницю, 23 лютого, буде мінливою. На заході країни очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні очікується мінлива хмарність та без опадів.

Однак на Закарпатті прогнозується помірний дощ, а вночі в Карпатах з мокрим снігом. Крім того, на Волині та у Львівській області вдень місцями очікується невеликий дощ.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Проте в Карпатах, а вдень місцями у більшості центральних, Одеській, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі на Правобережжі становитиме +1 +6 градусів, а на решті території від +1 до -4. Однак вдень температура повітря прогріється до +7 +12 градусів, а на сході та північному сході країни - до +3 +8.

В Україні прогріється до +12, проте на заході йтимуть дощі: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві та області

Завтра в столичному регіоні очікується мінлива хмарність та без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +7 +12. При цьому у Києві вночі буде +3 +5, а вдень +8 +10.

Погода в лютому та навесні 2024 в Україні

За даними народного синоптика, ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.

Крім того, Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

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