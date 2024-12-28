Який запас далекобійних ракет має РФ та скільки здатна виготовляти на місяць: дані ГУР

Арсенал далекобійних ракет Росії наразі налічує до 1400 одиниць озброєння різного типу, причому значна частина є недоторканий запас. Разом з тим країна-агресор здатна виготовляти на місяць від 120 до 150 "Іскандерів", "Калібрів" та ракет "Х-101".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в інтерв'ю "Новини.LIVE".
За словами представника військової розвідки, наразі серед близько 1400 одиниць далекобійних ракет, що має РФ у запасі, є:
"По багатьох позиціях - це недоторканий запас. Тому вони приділяють, звичайно, велику увагу плануванню, розвідці, і не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгення", - зазначив Юсов.
Представник ГУР МОУ звернув увагу, що виготовлення ракет російською стороною досі критично залежить, зокрема, від іноземних компонентів. Відтак він наголосив на важливості як застосування міжнародною спільнотою санкційного режиму, так і посилення контролю над його дотриманням.
Говорячи про загрозу нових російських масованих ракетних обстрілів території України, Юсов закликав громадян ставитись відповідально до оголошення повітряної тривоги.
Що стосується здатності РФ поповнювати запаси ракет різної номенклатури, то, за словами представника ГУР, загарбники здатні виготовляти на місяць від 40 до 50 ракет "Іскандер", від 30 до 50 "Калібрів", та близько 50 ракет "Х-101".
Крім того, Юсов зазначив, що країна-агресор також збільшила виробництво безпілотників різної номенклатури.
Він додав, що РФ на перших етапах сильно залежала від постачань ударних БПЛА від країн-союзниць та іноземних компонентів для них, але "передані технології і налагоджене виробництво" наразі дозволяють Москві самостійно виготовляти безпілотники різноманітної номенклатури.
Також представник ГУР МОУ зазначив, що ворог продовжує активно застосовувати дрони-"обманки" з метою виснаження української ППО.
Нагадаємо, 27 грудня видання Financial Times писало про те, що попри санкції та експортний контроль, РФ продовжує використовувати західні технології для виробництва своєї зброї, зокрема ракети "Орєшнік".
Додамо, за даними американської телерадіокомпанії CNN, Росія активно нарощує виробництво безпілотників Shahed-136 на заводі в Алабузькій спеціальній економічній зоні (Татарстан).
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