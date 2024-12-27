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Західні технології в російському "Орєшніку": як РФ вдалося їх придбати

П'ятниця 27 грудня 2024 10:11
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Західні технології в російському "Орєшніку": як РФ вдалося їх придбати Фото: західні технології знайшли в російському "Орєшніку" (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Попри санкції та експортний контроль, Росія продовжує використовувати західні технології для виробництва своєї зброї, зокрема ракети "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Московський інститут теплотехніки (МІТ) та концерн "Сузір'я", які українська розвідка називає розробниками цієї ракети, активно залучають працівників із досвідом роботи на обладнанні японської Fanuc та німецьких Siemens і Heidenhain.

Журналісти підкреслили, що оголошення про вакансії, опубліковані МІТ та "Сузір'ям" у 2024 році, прямо вказують на використання іноземних систем числового програмного управління (ЧПУ).

Водночас на підприємстві "Титан-Барікади", ще одному учаснику проєкту "Орєшнік", були помічені пристрої з логотипом Fanuc.

Повідомляється, що російська компанія "Стан", яка заявляє про розвиток вітчизняного виробництва, визнає використання імпортного обладнання.

У матеріалі зауважили, що попри спроби Кремля створити вітчизняні аналоги, Росія продовжує залежати від західних технологій у сфері металообробки.

Експортний контроль, введений після вторгнення Росії в Україну, значно ускладнив постачання цих систем, однак, за даними Financial Times, у 2024 році компоненти Heidenhain все ще потрапляли до Росії.

Повідомляється, що обсяги таких поставок оцінюються у щонайменше 3 млн доларів. Частину обладнання, ймовірно, завозять через треті країни, зокрема Китай, який є основним постачальником металообробного обладнання до РФ.

Російська ракета "Орєшнік"

Нагадаємо, що 21 листопада росіяни вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро.

Тоді російський диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.

Пізніше, на своїй так званій "Прямій лінії", він почав знову погрожувати ударом "Орєшніком" по Україні.

Однак як українські, так і західні експерти заявляють, що ця російська ракета не є настільки серйозною загрозою, як намагається у цьому усіх запевнити РФ.

Раніше британська розвідка проаналізувала ракету "Орєшнік". Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Ракета Орєшнік Російська Федерація
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