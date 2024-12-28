Какой запас дальнобойных ракет имеет РФ и сколько может изготавливать в месяц: данные ГУР

Ракетный арсенал

По словам представителя военной разведки, сейчас среди около 1400 единиц дальнобойных ракет, которые имеет РФ в запасе, есть:

около 350 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр",

500 противокорабельных ракет среднего радиуса действия "Оникс",

более 50 аэробаллистических ракет типа "Кинжал",

более 130 ракет типа "Искандер",

и более 400 ракет класса "Х-101" (стратегические крылатые ракеты воздушного базирования класса воздух-земля), "Х-55" (стратегические авиационные крылатые ракеты) и "Х-35" (дозвуковые крылатые противокорабельные ракеты).

"По многим позициям - это неприкосновенный запас. Поэтому они уделяют, конечно, большое внимание планированию, разведке, и не работают так огульно, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения", - отметил Юсов.

Производство ракет

Представитель ГУР МОУ обратил внимание, что изготовление ракет российской стороной до сих пор критически зависит, в частности, от иностранных компонентов. Поэтому он отметил важность как применения международным сообществом санкционного режима, так и усиления контроля над его соблюдением.

Говоря об угрозе новых российских массированных ракетных обстрелов территории Украины, Юсов призвал граждан относиться ответственно к объявлению воздушной тревоги.

Что касается способности РФ пополнять запасы ракет различной номенклатуры, то, по словам представителя ГУР, захватчики способны изготавливать в месяц от 40 до 50 ракет "Искандер", от 30 до 50 "Калибров", и около 50 ракет "Х-101".

Изготовление дронов

Кроме того, Юсов отметил, что страна-агрессор также увеличила производство беспилотников различной номенклатуры.

Он добавил, что РФ на первых этапах сильно зависела от поставок ударных БПЛА от стран-союзниц и иностранных компонентов для них, но "переданные технологии и налаженное производство" сейчас позволяют Москве самостоятельно изготавливать беспилотники различной номенклатуры.

Также представитель ГУР МОУ отметил, что враг продолжает активно применять дроны-"обманки" с целью истощения украинской ПВО.