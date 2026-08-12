Який вигляд мають склади на Київщині після ударів РФ: фото і відео від рятувальників

Атаки РФ на Київ та область

Нагадаємо, уночі та вранці 12 серпня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по території України. За даними Повітряних сил, ворог застосував балістичну ракету, керовані ракети Х-31П і Х-35, а також 138 ударних дронів.

Під час ворожого обстрілу гучні вибухи лунали у Києві, де Сили протиповітряної оборони відбивали атаку БпЛА з кількох напрямків.

Крім того, під повторним ударом росіян опинився Броварський район Київської області. Там внаслідок ворожого прильоту сталося влучання по логістичних складах, після чого спалахнула масштабна пожежа.