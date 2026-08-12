Как выглядят склады в Киевской области после ударов РФ: фото и видео от спасателей

Атаки РФ на Киев и область

Напомним, ночью и утром 12 августа российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по территории Украины. По данным Воздушных сил, враг применил баллистическую ракету, управляемые ракеты Х-31П и Х-35, а также 138 ударных дронов.

Во время вражеских обстрелов громкие взрывы раздавались в Киеве, где Силы противовоздушной обороны отражали атаку БпЛА по нескольким направлениям.

Кроме того, под повторным ударом россиян оказался Броварской район Киевской области. Там в результате вражеского прилета произошло попадание по логистическим составам, после чего вспыхнул масштабный пожар.