Как выглядят склады в Киевской области после ударов РФ: фото и видео от спасателей

В Броварском районе Киевской области спасатели полностью ликвидировали пожары, возникшие из-за российской атаки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Чрезвычайники обуздали все центры возгорания на логистических объектах региона.
Специалисты продолжают разбор и проливку поврежденных конструкций.
К укрощению огня привлекали специальную авиацию ГСЧС.
Экипажи совершили 17 сбросов воды общим объемом 34 тонны.
Тушение пожаров значительно усложнялось из-за постоянных сигналов воздушной тревоги.
Из-за риска повторных ударов личный состав был вынужден временно останавливать работы и переходить в укрытие, а после отбоя - вновь возвращаться к ликвидации последствий.
Фото: последствия удара РФ в Киевской области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
К работам привлекали подразделения ГСЧС Киевской области, Киева, а также дополнительные силы из других регионов Украины.
Напомним, ночью и утром 12 августа российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по территории Украины. По данным Воздушных сил, враг применил баллистическую ракету, управляемые ракеты Х-31П и Х-35, а также 138 ударных дронов.
Во время вражеских обстрелов громкие взрывы раздавались в Киеве, где Силы противовоздушной обороны отражали атаку БпЛА по нескольким направлениям.
Кроме того, под повторным ударом россиян оказался Броварской район Киевской области. Там в результате вражеского прилета произошло попадание по логистическим составам, после чего вспыхнул масштабный пожар.