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Как выглядят склады в Киевской области после ударов РФ: фото и видео от спасателей

19:34 12.08.2026 Ср
2 мин
Тушить пожар пришлось с воздуха
aimg Сергей Козачук
Фото: последствия удара РФ в Киевской области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В Броварском районе Киевской области спасатели полностью ликвидировали пожары, возникшие из-за российской атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Ликвидация пожаров на логистических объектах

Чрезвычайники обуздали все центры возгорания на логистических объектах региона.

Специалисты продолжают разбор и проливку поврежденных конструкций.

К укрощению огня привлекали специальную авиацию ГСЧС.

Экипажи совершили 17 сбросов воды общим объемом 34 тонны.

Сложные условия работы

Тушение пожаров значительно усложнялось из-за постоянных сигналов воздушной тревоги.

Из-за риска повторных ударов личный состав был вынужден временно останавливать работы и переходить в укрытие, а после отбоя - вновь возвращаться к ликвидации последствий.

Фото: последствия удара РФ в Киевской области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

К работам привлекали подразделения ГСЧС Киевской области, Киева, а также дополнительные силы из других регионов Украины.

Атаки РФ на Киев и область

Напомним, ночью и утром 12 августа российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по территории Украины. По данным Воздушных сил, враг применил баллистическую ракету, управляемые ракеты Х-31П и Х-35, а также 138 ударных дронов.

Во время вражеских обстрелов громкие взрывы раздавались в Киеве, где Силы противовоздушной обороны отражали атаку БпЛА по нескольким направлениям.

Кроме того, под повторным ударом россиян оказался Броварской район Киевской области. Там в результате вражеского прилета произошло попадание по логистическим составам, после чего вспыхнул масштабный пожар.

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