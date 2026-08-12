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Який вигляд мають склади на Київщині після ударів РФ: фото і відео від рятувальників

19:34 12.08.2026 Ср
2 хв
Гасити пожежу довелося з повітря
aimg Сергій Козачук
Який вигляд мають склади на Київщині після ударів РФ: фото і відео від рятувальників Фото: наслідки удару РФ на Київщині (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У Броварському районі Київської області рятувальники повністю ліквідували пожежі, що виникли через російську атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Ліквідація пожеж на логістичних об’єктах

Надзвичайники приборкали всі осередки займання на логістичних об’єктах регіону.

Наразі фахівці продовжують розбір та проливання пошкоджених конструкцій.

До приборкання вогню залучали спеціальну авіацію ДСНС.

Екіпажі здійснили 17 скидів води загальним об’ємом 34 тонни.

Складні умови роботи

Гасіння пожеж значно ускладнювалося через постійні сигнали повітряної тривоги.

Через ризик повторних ударів особовий склад був змушений тимчасово зупиняти роботи та переходити в укриття, а після відбою - знову повертатися до ліквідації наслідків.

Фото: наслідки удару РФ на Київщині (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

До робіт залучали підрозділи ДСНС Київської області, Києва, а також додаткові сили з інших регіонів України.

Атаки РФ на Київ та область

Нагадаємо, уночі та вранці 12 серпня російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по території України. За даними Повітряних сил, ворог застосував балістичну ракету, керовані ракети Х-31П і Х-35, а також 138 ударних дронів.

Під час ворожого обстрілу гучні вибухи лунали у Києві, де Сили протиповітряної оборони відбивали атаку БпЛА з кількох напрямків.

Крім того, під повторним ударом росіян опинився Броварський район Київської області. Там внаслідок ворожого прильоту сталося влучання по логістичних складах, після чого спалахнула масштабна пожежа.

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