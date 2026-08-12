Який вигляд мають склади на Київщині після ударів РФ: фото і відео від рятувальників

У Броварському районі Київської області рятувальники повністю ліквідували пожежі, що виникли через російську атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Ліквідація пожеж на логістичних об’єктах

Надзвичайники приборкали всі осередки займання на логістичних об’єктах регіону.

Наразі фахівці продовжують розбір та проливання пошкоджених конструкцій.

До приборкання вогню залучали спеціальну авіацію ДСНС.

Екіпажі здійснили 17 скидів води загальним об’ємом 34 тонни.

Складні умови роботи

Гасіння пожеж значно ускладнювалося через постійні сигнали повітряної тривоги.

Через ризик повторних ударів особовий склад був змушений тимчасово зупиняти роботи та переходити в укриття, а після відбою - знову повертатися до ліквідації наслідків.

Фото: наслідки удару РФ на Київщині (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

До робіт залучали підрозділи ДСНС Київської області, Києва, а також додаткові сили з інших регіонів України.